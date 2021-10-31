Головним арбітром поєдинку між Динамо та Барселоною буде румун Овідіу Хацеган, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники – Мірча Грігоріу та Себастьян Георге. Четвертий рефері – Раду Петреску – також з Румунії. За VAR відповідатиме представник Італії Марко Ді Белло.

До слова, Хацеган неодноразово перетинався з Динамо у Лізі чемпіонів. Зокрема, у березні 2016 року він працював на домашньому матчі киян проти Манчестер Сіті (0:0), а у листопаді цього ж року – у виїзному поєдинку проти Наполі (0:0). Минулого сезону румун зафіксував поразку підопічних Луческу від Ювентуса (0:2) на НСК Олімпійський у груповому етапі, а у кваліфікації ЛЧ судив матч-відповідь з Брюгге (2:1).

Нагадаємо, поєдинок з Барселоною відбудеться у вівторок, 2 листопада. Початок зустрічі о 22:00.

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