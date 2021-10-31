Динамо – Барселона: поєдинок Ліги чемпіонів обслуговуватиме старий знайомий киян
УЄФА призначив арбітрів на матчі четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів.
Головним арбітром поєдинку між Динамо та Барселоною буде румун Овідіу Хацеган, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники – Мірча Грігоріу та Себастьян Георге. Четвертий рефері – Раду Петреску – також з Румунії. За VAR відповідатиме представник Італії Марко Ді Белло.
До слова, Хацеган неодноразово перетинався з Динамо у Лізі чемпіонів. Зокрема, у березні 2016 року він працював на домашньому матчі киян проти Манчестер Сіті (0:0), а у листопаді цього ж року – у виїзному поєдинку проти Наполі (0:0). Минулого сезону румун зафіксував поразку підопічних Луческу від Ювентуса (0:2) на НСК Олімпійський у груповому етапі, а у кваліфікації ЛЧ судив матч-відповідь з Брюгге (2:1).
Нагадаємо, поєдинок з Барселоною відбудеться у вівторок, 2 листопада. Початок зустрічі о 22:00.
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