"Завтра у нас важная игра, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Мы проиграли последний матч, поэтому должны выдать наилучший результат. Впереди тяжелый график. Барселоне не везет с травмами. Не я решаю, нужно ли покупать кого-то зимой. Я здоров и готов играть.

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Нам не хватает агрессии и реализации. Мы должны совершенствоваться в этих направлениях. Лучше работать у своих ворот. Проблема не только для обороны, это задача для всей команды. Я не думаю, что трудности возникают из-за новой системы. В начале мы действовали хорошо, потом начали возникать ошибки. Нам нужно сработаться, лучше играть командно.

Фрэнки Де Йонг закрывает проблемную позицию в центре обороны. Ему немного необычно, но он готов помочь команде. Впрочем, основная его роль – в центре поля. Фрэнки – очень качественный игрок с хорошей техникой, при этом способен адаптироваться. Мне с ним комфортно в центре защиты, нет никаких проблем. Позиция правого центрбэка не совсем удобна для меня, но я без проблем могу так сыграть.

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Пике – очень важный игрок. Его отсутствие безусловно повлияет на Барселону. Смогу ли я стать лидером обороны? Этот вопрос к тренеру. Но я уже два года в команде, прекрасно себя чувствую.

Мы еще можем выиграть Примеру. Да, плохо начали, но Барселона прогрессирует. Впереди еще много матчей. Нельзя опускать руки. Мы же профессионалы. Из уважения к болельщикам мы должны стараться улучшить ситуацию и побороться за чемпионство", – сказал Лангле.