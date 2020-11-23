"Завтра у нас важлива гра, щоб вийти у плей-офф Ліги чемпіонів. Ми програли останній матч, тому мусимо видати найкращий результат. Попереду важкий графік. Барселоні не щастить з травмами. Не я вирішую, чи потрібно купувати когось взимку. Я здоровий і готовий грати.

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Нам бракує агресії та реалізації. Ми повинні вдосконалюватися в цих напрямках. Краще працювати біля власних воріт. Проблема не лише для оборони, це завдання для всієї команди. Я не думаю, що труднощі виникають через нову систему. На початку ми діяли добре, потім почали виникати помилки. Нам потрібно спрацюватися, краще грати командно.

Френкі Де Йонг закриває проблемну позицію в центрі оборони. Йому трішки незвично, але він готовий допомогти команді. Втім, основна його роль – в центрі поля. Френкі – дуже якісний гравець з хорошою технікою, при цьому здатен адаптовуватися. Мені з ним комфортно в центрі захисту, немає жодних проблем. Позиція правого центрбека не зовсім зручна для мене, але я без проблем можу так зіграти.

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Піке – дуже важливий гравець. Його відсутність безумовно вплине на Барселону. Чи зможу я стати лідером оборони? Це питання до тренера. Але я вже два роки в команді, чудово почуваюся.

Ми ще можемо виграти Прімеру. Так, погано почали, але Барселона прогресує. Попереду ще багато матчів. Не можна опускати руки. Ми ж професіонали. З поваги до вболівальників ми повинні старатися покращити ситуацію та поборотися за чемпіонство", – сказав Лангле.