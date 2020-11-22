Каталонский клуб потерял двух основных защитников на длительный срок. Куману придется экспериментировать в Киеве.

Сегодняшнее обследование подтвердило худшие опасения после матча с Атлетико. Жерар Пике получил повреждение внутренней боковой связки правого колена третьей степени и частичный разрыв передней крестообразной связки, информирует официальный твиттер Барселоны.

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Каталонский клуб пока не сообщил сроки восстановления 33-летнего центрбека, однако испанские СМИ анонсируют ужасные 3-5 месяцев. Таким образом, перед матчем против Динамо в Лиге чемпионов "кулес" остались с одним центральным защитником – Клеманом Лангле. Молодой Араухо вернется примерно через две недели, а чемпион мира Умтити продолжает набирать кондиции после хронической травмы колена.

Серхи Роберто получил разрыв мышцы правого бедра. Его возвращение на поле ожидается не ранее чем через 2 месяца. К слову, в Киев также не приедет феноменальный Ансу Фати, который выбыл надолго из-за травмы мениска.

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