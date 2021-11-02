Українська та іспанська команди обрали комплекти екіпірування, в яких вийдуть на поле у матчі 4-го туру групового етапу найпрестижнішого єврокубку.

Вже сьогодні, 2 листопада, Динамо у Києві прийматиме Барселону. Вранці у день гри було проведено нараду служб, задіяних в організації матчу, де, серед іншого, затвердили форми, у яких проведуть зустріч обидві команди, повідомляє офіційний сайт киян.

Гецко: Барселона – останній шанс для Динамо зачепитись за єврокубкову весну

Динамо зіграє у домашньому біло-блакитному екіпіруванні, а воротар проведе матч у жовтому комплекті. У своїй основній формі зіграє і Барселона – у традиційних синьо-гранатових кольорах. Голкіпер каталонців виступатиме у зеленому вбранні.

Нагадаємо, поєдинок на НСК Олімпійський стартує о 22:00.

Динамо – Барселона: анонс матчу Ліги чемпіонів