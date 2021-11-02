"На мой взгляд, для динамовцев это последний шанс пробиться в еврокубковую весну. Тем более, что оппонент – это не та грозная Барселона времен Лионеля Месси, сметавшая всех подряд со своего пути. К тому же, у каталонцев серьезные кадровые потери да и изменения на тренерском мостике дадут о себе знать.

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Впрочем, кто-то может заметить, что были случаи, когда Барселона играла с Динамо экскпериментальным составом, однако это не мешало ей легко побеждать. Думаю, киевляне в последнее время прибавили на международной арене. Кстати, даже хорошо, что последние поединки с Мариуполем они провели невыразительно. Получат нагоняй от Mирчи Луческу и злее будут, поскольку именно максимальной концентрации им явно не хватало с азовцами.

Согласен, что у Динамо остаются проблемы с центральным нападающим, но в поединке с Барселоной все равно не стоит надеяться получить дивиденды в позиционном наступлении, шанс – в молниеносном переходе от обороны в атаку. А если еще удастся забить скорый гол, то хозяева могут отпраздновать победу", – сказал Гецко в комментарии Meta Ratings.

Напомним, киевляне сыграют с каталонцами уже сегодня, 2 ноября. Начало встречи в 22:00.

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