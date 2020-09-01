Поединок 3-го раунда квалификации ЛЧ с участием Динамо пройдет в Киеве, как и планировалось ранее.

Матч Динамо – АЗ будет сыгран на НСК Олимпийский, информирует официальный сайт киевлян. УЕФА утвердил дату и начало поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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Таким образом, поединок состоится во вторник, 15 сентября, в Киеве. Начало игры – в 20:00. Поединок пройдет без зрителей, согласно требованиям Минздрава и УЕФА. Ранее сообщалось, что матч могут перенести на нейтральное поле из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Украине и Киеве в частности.

Отметим, в случае победы, киевляне встретятся с триумфатором пары Рапид – Гент.

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