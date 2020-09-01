Известный украинский эксперт Евгений Левченко поделился ожиданиями от соперника Динамо в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Читаю высказывания некоторых экспертов, недооценивающих АЗ. Да, это не топ клуб, но за последние годы создали лучшую академию, инфраструктуру, селекцию игроков.

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Грамотный тренер и море талантливых игроков. Минусы – отсутсвие формы (пока), нестабильность молодёжи и прорехи в обороне", – написал Евгений Левченко в своем Твиттере.

Напомним, поединок Динамо – АЗ запланирован на 15-16 сентября. В случае победы, киевляне встретятся с триумфатором пары Рапид – Гент.

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