Соперник Динамо перед матчем в самом престижном еврокубковом турнире решил вдохновиться видами Киева.

Как известно, уже сегодня, 15 сентября, в Киеве состоится поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским Динамо и алкмаарским АЗ. Нидерландцы накануне заявляли, что из-за пандемии COVID-19 ограничат команду в передвижении и традиционную утреннюю прогулку заменят работой в тренажерном зале отеля.

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Однако, планы команды соперника в последний момент изменились и футболисты вместе с тренерским штабом все-таки прошлись Киевом. Фото прогулки алкмаарцы выложили на своей странице в социальной сети Твиттер, а видео дефиляды продемонстрировал клубный телеканал нидерландцев.

Напомним, начало еврокубкового противостояния в 20:00. После игры на НСК Олимпийский делегация соперника переночует в Киеве и вернется в Амстердам 16 сентября.

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