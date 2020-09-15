Як відомо, вже сьогодні, 15 вересня, у Києві відбудеться поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між київським Динамо і алкмаарським АЗ. Нідерландці напередодні заявляли, що через пандемію COVID-19, обмежать команду у пересуванні і традиційну ранкову прогулянку замінять роботою у тренажерному залі готелю.

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Однак, плани команди суперника в останній момент змінились і футболісти разом з тренерським штабом таки пройшлись Києвом. Фото прогулянки алкмаарці виклали на власній сторінці у соціальній мережі Твіттер, а відео дефіляди продемонстрував клубний телеканал нідерландців.

Нагадаємо, початок єврокубкового протистояння о 20:00. Після гри на НСК Олімпійський делегація суперника переночує у Києві і повернеться в Амстердам 16 вересня.

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