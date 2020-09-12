Как известно, уже во вторник, 15 сентября, в Киеве состоится поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским Динамо и алкмаарским АЗ. Нидерландцы, чтобы лучше подготовиться к важнейшему противостоянию с командой Луческу, даже перенесли свой матч Эредивизи против Утрехта.

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Делегация соперника киевлян в составе 55 человек прибудет в Киев чартерным рейсом из Амстердама в понедельник, 14 сентября, в 14:00, сообщает издание Meta Ratings. Проживать нидерландцы будут в гостинице "Хаят" в центре Киева.

АЗ, из-за пандемии коронавируса, будет ограничен в передвижении и даже отменил утреннюю прогулку возле гостиницы (ее заменят работой в тренажерном зале отеля). Кроме предматчевой тренировки и традиционной пресс-конференции больше никаких мероприятий алкмаарцы не планируют.

Добавим, что сразу после игры на НСК Олимпийский нидерландцы переночуют в Киеве и вернутся в Амстердам 16 сентября.

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