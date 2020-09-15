Известный журналист Виктор Вацко поделился ожиданиями от поединка самого престижного еврокубка между украинской и нидерландской командами.

"Сегодня Динамо покоряет Лигу чемпионов. Первая преграда на пути в групповой этап – нидерландский АЗ. Серебряный призер прошлого чемпионата и команда, наколотившая 54 гола – второй результат после чемпионского Аякса.

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Верю, что подопечные Луческу за счет маневренности, скорости и бескомпромиссных действий на поле пройдут дальше", – написал Вацко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между Динамо и АЗ состоится уже сегодня, 15 сентября, в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Начало матча в 20:00.

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