"Считаю, что АЗ не будет играть ту тактику, которую явила нам Десна. АЗ просто не умеет играть в такой футбол. Соответственно, атакующие возможности у Динамо будут шире. И я думаю, что их удастся реализовать.

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К счастью, игроки АЗ также были задействованы в сборных, что не может не привести к определенной раздерганности в их составе.

Соперник сильный и неприятный. Соперник сохранил свой состав, и, думаю, мы не увидим новых лиц. Именно сейчас – главный бой. На мой взгляд, Динамо выглядит достаточно боевито, чтобы преодолеть все свои проблемы и на сверхмотивации и характере решить эту задачу и пройти в следующий раунд", – сказал Франков на своем YouTube-канале.

Напомним, в матче второго тура УПЛ киевляне на своем поле не смогли одолеть черниговской Десну (0:0). Поединок Динамо – АЗ состоится уже во вторник, 15 сентября, в Киеве, в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало матча в 20:00.

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