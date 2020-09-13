"Ми розуміли, що на етапі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів нам у будь-якому разі дістанеться сильна команда. Оскільки ми вивчали всіх трьох можливих опонентів, наша реакція була досить спокійною. Деякі співробітники згадали протистояння з київським Динамо у 2010 році в Лізі Європи (2:1 і 2:0 на користь Динамо). Це було одне з перших, що спало на думку.

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Що я особисто знаю про Динамо? Наразі у нас є п’ять днів, щоб підготуватися та краще вивчити нашого опонента. Нам потрібно з користю використати ці дні, адже, на мою думку, ми гратимемо проти дуже сильної команди. Без сумнівів, у Динамо хороша команда.

Нам добре відомий один гравець: Фран Соль. Ми зустрічалися в іграх із його колишньою командою Віллемом II і знаємо, що це хлопець, якому до снаги відчути момент і забити гол, оскільки він був одним із найкращих бомбардирів ліги з 14 голами.

Ми розуміємо, що кваліфікаційний раунд складається лише з одного матчу, і те, що це саме виїзна гра, – звичайно, на користь київському Динамо, хоча на стадіоні і не буде вболівальників. Так само як ми знаємо кожен сантиметр нашого поля, напрямок вітру, так і наш суперник почуватиметься впевненіше на своєму домашньому стадіоні.

Ми дійсно дивилися гру киян проти Шахтаря, і те, що Динамо виграло Суперкубок, справді вражає, беручи до уваги те, що "гірники" нещодавно були півфіналістом Ліги Європи. Це зайвий раз свідчить, що Динамо – дуже потужний, сильний суперник", – сказав Слот в інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – АЗ відбудеться вже у вівторок, 15 вересня, у Києві, у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Початок матчу о 20:00.

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