Відомий український експерт Євген Левченко поділився очікуваннями від суперника Динамо у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

"Читаю висловлювання деяких експертів, які недооцінили АЗ. Так, це не топовий клуб, але за останні роки вони створили найкращу академію, інфраструктуру та селекцію гравців.

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Грамотний тренер і море талановитих гравців. Серед мінусів – відсутність форми (поки що), нестабільність молоді та провали в обороні", – написав Євген Левченко у своєму Твіттері.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – АЗ запланований на 15-16 вересня. У випадку перемоги, кияни зустрінуться з тріумфатором пари Рапід – Гент.

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