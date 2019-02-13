Ди Мария потроллил болельщиков Манчестер Юнайтед, которые бросили на поле бутылку с пивом

Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария не поддался на провокацию болельщиков Манчестер Юнайтед, которые бросили на поле бутылку пива.

В начале второго тайма матча 1/8 финала Лиги чемпионов случился курьезный эпизод с участием полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии.

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Болельщики, которые были очень недовольны тем, что аргентинец выкрикивал нецензурную лексику в их адрес во празднования первого гола парижан, бросили в Анхеля бутылку с пивом, когда тот пошел подавать угловой. Ди Мария не растерялся и сделал вид, что отпил немного пива, и выбросил бутылку за пределы поля.

Уже через несколько минут экс-игрок МЮ сделал вторую голевую передачу в этой встрече.

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