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Ди Мария потроллил болельщиков Манчестер Юнайтед, которые бросили на поле бутылку с пивом

11:14 396 Читати українською
Ди Мария потроллил болельщиков Манчестер Юнайтед, которые бросили на поле бутылку с пивом
Жаждущий Анхель Ди Мария / фото из соцсетей

Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария не поддался на провокацию болельщиков Манчестер Юнайтед, которые бросили на поле бутылку пива.

В начале второго тайма матча 1/8 финала Лиги чемпионов случился курьезный эпизод с участием полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии.

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Болельщики, которые были очень недовольны тем, что аргентинец выкрикивал нецензурную лексику в их адрес во празднования первого гола парижан, бросили в Анхеля бутылку с пивом, когда тот пошел подавать угловой. Ди Мария не растерялся и сделал вид, что отпил немного пива, и выбросил бутылку за пределы поля.

Уже через несколько минут экс-игрок МЮ сделал вторую голевую передачу в этой встрече.

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Лига чемпионов1/8 финалаОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вторник 12 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 2
ПСЖ
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Теги
Манчестер Юнайтед - ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ ПСЖ Видеоновости Анхел Ди Мария Анхел Ди Мария
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