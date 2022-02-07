Главный тренер молодежки Динамо Игорь Костюк не сможет рассчитывать на всех сильнейших.

Сразу девять футболистов молодежной команды Динамо инфицировались коронавирусом перед матчем против Депортиво, сообщает Meta Ratings.

Депортиво U-19 – Динамо U-19: изменено время начала матча Юношеской лиги УЕФА

Игроки попали на карантин и были изолированы в отеле в Турции, где они готовились к матчу недалеко от главной команды. Фамилии игроков не разглашаются.

Кроме травмированных (Нещерет и Слесарь) и заболевших игроков, киевляне потеряли трио лидеров юной основы из-за дисквалификации. Следовательно, Бражко, Боль и Назар Волошин остались с главной командой на сборах.

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На поединок в Ла-Корунью команда Игоря Костюка отправилась в количестве 18 человек. В список избранных попали:

Голкиперы: Денис Игнатенко, Илларион Тугай.

Защитники: Константин Вивчаренко, Василий Танчак, Максим Дячук, Арсений Филатов, Евгений Опанасенко, Владислав Еременко.

Полузащитники: Александр Яцык, Илья Скрипник, Самба Диалло, Виктор Близниченко, Дмитрий Кремчанин, Антон Царенко, Эль Хамлиши Эль Мегди.

Нападающие: Кирилл Попов, Игорь Горбач, Артур Уваров.

Напомним, поединок против Депортиво состоится в среду, 9 февраля. Начало встречи в 19.00.

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