Динамо U-19 потеряло целую команду игроков в преддверии матча Юношеской лиги УЕФА против Депортиво
Главный тренер молодежки Динамо Игорь Костюк не сможет рассчитывать на всех сильнейших.
Сразу девять футболистов молодежной команды Динамо инфицировались коронавирусом перед матчем против Депортиво, сообщает Meta Ratings.
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Игроки попали на карантин и были изолированы в отеле в Турции, где они готовились к матчу недалеко от главной команды. Фамилии игроков не разглашаются.
Кроме травмированных (Нещерет и Слесарь) и заболевших игроков, киевляне потеряли трио лидеров юной основы из-за дисквалификации. Следовательно, Бражко, Боль и Назар Волошин остались с главной командой на сборах.
На поединок в Ла-Корунью команда Игоря Костюка отправилась в количестве 18 человек. В список избранных попали:
Голкиперы: Денис Игнатенко, Илларион Тугай.
Защитники: Константин Вивчаренко, Василий Танчак, Максим Дячук, Арсений Филатов, Евгений Опанасенко, Владислав Еременко.
Полузащитники: Александр Яцык, Илья Скрипник, Самба Диалло, Виктор Близниченко, Дмитрий Кремчанин, Антон Царенко, Эль Хамлиши Эль Мегди.
Нападающие: Кирилл Попов, Игорь Горбач, Артур Уваров.
Напомним, поединок против Депортиво состоится в среду, 9 февраля. Начало встречи в 19.00.
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