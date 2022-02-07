Одразу дев'ять футболістів молодіжної команди Динамо інфікувались коронавірусом перед матчем проти Депортіво, повідомляє Meta Ratings.

Депортіво U-19 – Динамо U-19: змінено час початку матчу Юнацької ліги УЄФА

Гравці потрапили на карантин і були ізольова в готелі у Туреччині, де вони готувалися до матчу неподалік від головної команди. Прізвища гравців не розголошуються. На поєдинок до Ла-Коруньї команда Ігоря Костюка вирушила у кількості 18 чоловік. До списку обраних потрапили:

Голкіпери: Денис Ігнатенко, Іларіон Тугай.

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Василь Танчак, Максим Дячук, Арсеній Філатов, Євген Опанасенко, Владислав Єременко.

Півзахисники: Олександр Яцик, Ілля Скрипник, Самба Діалло, Віктор Блізніченко, Дмитро Кремчанин, Антон Царенко, Ель Хамліші Ель Мегді.

Нападники: Кирило Попов, Ігор Горбач, Артур Уваров.

Нагадаємо, поєдинок проти Депортіво відбудеться у середу, 9 лютого. Початок зустрічі о 19:00.

Динамо не обіграло Левскі: Київ привозить гол сам собі, травма лідера, камбек Бєсєдіна та експерименти з позиціями