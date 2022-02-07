Дев’ять гравців Динамо U-19 здали позитивні тести на COVID-19 напередодні матчу Юнацької ліги УЄФА проти Депортіво
Головний тренер молодіжки Динамо Ігор Костюк не зможе розраховувати на всіх найсильніших.
Одразу дев'ять футболістів молодіжної команди Динамо інфікувались коронавірусом перед матчем проти Депортіво, повідомляє Meta Ratings.
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Гравці потрапили на карантин і були ізольова в готелі у Туреччині, де вони готувалися до матчу неподалік від головної команди. Прізвища гравців не розголошуються. На поєдинок до Ла-Коруньї команда Ігоря Костюка вирушила у кількості 18 чоловік. До списку обраних потрапили:
Голкіпери: Денис Ігнатенко, Іларіон Тугай.
Захисники: Костянтин Вівчаренко, Василь Танчак, Максим Дячук, Арсеній Філатов, Євген Опанасенко, Владислав Єременко.
Півзахисники: Олександр Яцик, Ілля Скрипник, Самба Діалло, Віктор Блізніченко, Дмитро Кремчанин, Антон Царенко, Ель Хамліші Ель Мегді.
Нападники: Кирило Попов, Ігор Горбач, Артур Уваров.
Нагадаємо, поєдинок проти Депортіво відбудеться у середу, 9 лютого. Початок зустрічі о 19:00.
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