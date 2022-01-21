Незначительные изменения никак не отразятся на подготовке команды Игоря Костюка к еврокубковой встрече.

Как известно, вторую часть сезона Динамо U-19 начнет выездным поединком стадии плей-офф Юношеской лиги УЕФА против испанского Депортиво. Ранее стороны утвердили дату проведения и время начала этого матча – 9 февраля в 20:00.

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По информации официального сайта клуба из Ла-Коруньи, встреча состоится на час раньше – в 19:00. Причина – игра будет транслироваться в прямом эфире на канале Movistar+.

Напомним, Динамо U-19 заняло в своем квартете второе место, пропустив вперед Бенфику и опередив Барселону и Баварию. На этой стадии восемь победителей Пути чемпионов получили в соперники команды, которые финишировали вторыми на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Восемь победителей стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям восьми групп Пути Лиги чемпионов. Жеребьевка этого раунда состоится 14 февраля.

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