Депортиво и Динамо Киев встречаются в стыковом поединке Юношеской лиги УЕФА 2021/22. Стартовые составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Юношеской лиги УЕФА Депортиво U-19 – Динамо U-19 стартует в 20:00 по Киеву. Это стыковой раунд турнира, состоящий из одной игры. Победитель поединка выйдет в 1/8 Юношеской лиги УЕФА, жеребьевка которой состоится 14 февраля. Команда Игоря Костюка – последний представитель Украины в евросезоне 2021/22.

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Онлайн-трансляцию встречи Депортиво U-19 – Динамо U-19 можно посмотреть на MEGOGO. За основными событиями игры в Испании можно следить в онлайне "Футбол 24".

Депортиво U-19 – действующий чемпион юношеского первенства Испании. Команда, возглавляемая знаменитым экс-защитником галисийцев Мануэлем Пабло, пробилась в плей-офф через Путь чемпионов. В предыдущих раундах испанцы прошли польскую Погонь и Маккаби Хайфу. Динамо же играло в групповом турнире и заняло второе место, отдав Бенфике прямую путевку в 1/8. Позади команды Игоря Костюка остались Бавария и Барселона, которых киевляне громили 4:0 и 4:1 соответственно.

За весь групповой турнир киевляне пропустили только три гола – лучшая защита вместе с Севильей. Также у Динамо лучшая разница голов (+11), но у Игоря Костюка серьезные проблемы с составом.

Украинской команде не помогут несколько важных игроков – Нещерет травмированный, Волошин, Боль и Бражко дисквалифицированы. Еще несколько игроков в Турции сдали положительные тесты на коронавирус и не прилетели в Испанию. В пользу Депора играет и отсутствие игрового тонуса у киевлян, которые в текущем году играли только товарищеские матчи.

Стартовые составы:

Депортиво U-19: Суарес – Диас, Родригес, Барсия, Фигероа – Норлега, Нахера, Рубен Лопес – Эрнандес, Ноэль Лопес, Мелла.

Запасные: Риос, Гуерра, Тейхо, Мендес, Гомес, Очоа, Триго.

Динамо U-19: Игнатенко – Танчак, Филатов, Дячук, Вивчаренко – Царенко, Яцик, Скрипник – Близниченко, Попов, Диалло.

Запасные: Тугай, Еременко, Горбач, Кремчанин, Эль-Хамлиши, Опанасенко, Уваров.