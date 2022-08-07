"Что ощущал после дебютного поединка за Динамо? Эти эмоции не передать, ощущения, когда я вышел в победном матче с Фенербахче, отдал голевой ассист. Эмоции переполняли, чувствовал гордость от дебюта за мой родной клуб, я ведь в Динамо с тринадцати лет.

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Я очень долго тренировался, шел к этой цели. Благодарю мою семью за поддержку, а также тренерский штаб за доверие, за то, что выпустили меня на поле в такой решающий момент. Было тяжело уснуть в ночь после матча, потому что эмоции переполняли. Был на связи с семьей, очень гордился этим моментом.

Надо тренироваться каждый день, доказывать, что ты достоин играть в таком клубе, делать все от меня зависящее. Что сказал Луческу, когда выпускал на поле? Сказал, чтобы я делал все, что умею, то, что хочет видеть от меня тренерский штаб. У нас отличная атмосфера в команде, поэтому с хорошим настроением подходим к решающей игре со Штурмом.

Мы знаем, как играет Штурм, анализируем, смотрим, какие ошибки мы допускали, какие не стоит повторять. Я думаю, что мы хорошо подготовимся и победим в этом матче. На что делали упор в работе над ошибками? Те ошибки, на которые тренерский штаб нам указывал, пусть останутся внутри команды. Все будет видно во вторник", – приводит слова Вивчаренко официальный сайт Динамо.

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