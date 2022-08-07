"Що відчував після дебютного поєдинку за Динамо? Ці емоції не передати, ті відчуття, коли я вийшов у переможному матчі з Фенербахче, віддав гольовий асист. Емоції переповнювали, відчував гордість від дебюту за мій рідний клуб, адже я в Динамо з тринадцяти років.

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Я дуже довго тренувався, йшов до цієї мети. Дякую моїй сім’ї за підтримку, а також тренерському штабу за довіру, за те, що випустили мене на поле у такий вирішальний момент. Було важко заснути у ніч після матчу, бо емоції переповнювали. Був на зв’язку з родиною, дуже гордився цим моментом.

Треба тренуватися кожен день, доводити, що ти достойний грати у такому клубі, робити все від мене залежне. Що сказав Луческу, коли випускав на поле? Сказав, щоб я робив усе, що вмію, те, чого хоче бачити від мене тренерський штаб. У нас чудова атмосфера у команді, тож з хорошим настроєм підходимо до вирішальної гри зі Штурмом.

Ми знаємо, як грає Штурм, аналізуємо, дивимося, яких помилок ми припускались, які не варто повторювати. Тож я гадаю, що ми добре підготуємося та переможемо у цьому матчі. На що робили акцент в роботі над помилками? Ті помилки, на які тренерський штаб нам вказував, нехай залишаться в середині команди. Все буде видно у вівторок", – наводить слова Вівчаренка офіційний сайт Динамо.

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