Динамо на выезде победило Фенербахче во втором раунде квалификации ЛЧ. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Первый тайм завершился без голов, хотя турки имели несколько моментов. Динамо же выжидало и достигло своего. На 54-й Юксек оставил Фенербахче в меньшинстве, чем молниеносно воспользовались киевляне. Гол после паса Кендзеры забил Буяльский.

Хозяева получили шанс отыграться с пенальти, но Бущан сумел парировать. Уже на последней минуте основного времени Аттила Салай, замкнув подачу с углового, перевел игру в овертайм. Там героем стал Караваев. Александр точным ударом завершил затяжную атаку Динамо и вывел киевлян в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, где команда Мирчи Луческу встретится со Штурмом.