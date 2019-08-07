Де Пена подбодрил Динамо после досадного поражения от Брюгге

Вингер Динамо Карлос Де Пена верит, что "бело-синие" сделают камбэк в матче третьего раунда квалификации ЛЧ против Брюгге.

"Это плохой результат, проигрывать всегда неприятно. Думаю, мы хорошо начали встречу, хорошо играли первые 20 минут. Затем футболисты Брюгге сумели перехватить инициативу, взяв матч под свой контроль. После забитого мяча соперник почувствовал уверенность в своих силах.

Брюгге – Динамо: Хацкевич проигрывает тренерскую дуэль, роковая травма, обманчивые шансы на ЛЧ и игра уровня ЛЕ

У нас было несколько хороших моментов, и нам нужно реализовывать такие возможности. Конечно, как я уже сказал, мы недовольны этим результатом. Нужно усердно работать, все зависит от нас.

Сейчас нам уже нужно думать о субботнем матче с Шахтером в чемпионате Украины, а затем сконцентрироваться на матче с Брюгге в Киеве.

Нам нужно быть сильными, показать хорошую игру при поддержке наших болельщиков. Мы уверены, что сможем сделать камбэк в Киеве", – цитирует Де Пену dynamo.kiev.ua.

Напомним, ответный матч между этими соперниками состоится 13 августа, начало в 20:30.

Українці допомогли, несолідний Соболь, захист легенди і новачки мрії: бельгійські ЗМІ про матч ЛЧ Брюгге – Динамо