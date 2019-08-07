Де Пена підбадьорив Динамо після прикрої поразки від Брюгге

Вінгер Динамо Карлос Де Пена вірить, що "біло-сині" зроблять камбек у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації ЛЧ проти Брюгге.

"Це поганий результат, програвати завжди неприємно. Думаю, ми добре розпочали зустріч, добре грали перші 20 хвилин. Потім футболісти Брюгге зуміли перехопити ініціативу, взявши матч під свій контроль. Після забитого м'яча суперник відчув упевненість в своїх силах.

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У нас було кілька хороших моментів, і нам потрібно реалізовувати такі можливості. Звичайно, як я вже сказав, ми незадоволені цим результатом. Потрібно старанно працювати, все залежить від нас.

Зараз нам вже потрібно думати про суботній матч з Шахтарем в чемпіонаті України, а потім сконцентруватися на матчі-відповіді з Брюгге в Києві.

Нам потрібно бути сильними, показати хорошу гру за підтримки наших уболівальників. Ми впевнені, що зможемо зробити камбек в Києві", – цитує Де Пену dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, матч відповідь між цими суперниками відбудеться 13 серпня, початок о 20:30.

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