Уругваец попросил помощи своего именитого соотечественника – Луиса Суареса. Экс-форвард "блаугранас" дружит с Месси, поэтому смог легко договориться о футболке для Де Пены. Правда, аргентинец отдал ее после матча, потому что действующие правила УЕФА запрещают меняться амуницией на поле.

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"Я договорился с Луисом Суаресом, мы с ним часто общались. Он был очень приветлив и поговорил с Лео. В конце игры Месси дал мне свою футболку в раздевалке, а я ему свою. Месси сейчас является единственным лидером Барсы, единственным, кто должен вытянуть команду. Ранее у него были партнеры, которые помогали больше, теперь его видят с молодыми ребятами, которым не хватает опыта. Для меня он будет лучшим до того дня, когда уйдет на пенсию", – цитирует Де Пену Mundo Deportivo.

Напомним, Месси с пенальти открыл счет в матче, который завершился победой Барселоны над Динамо (2:1).

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