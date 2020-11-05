Начало матча получилось неудачным для голкипера – уже на 5 минуте пришлось вытаскивать мяч из сетки ворот после гола Месси с пенальти. Однако, до перерыва Руслан спас от ударов Фати и Педри.

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Во второй половине Нещерет совершил сногсшибательный сейв после штрафного в исполнении Месси. Кроме этого, вратарь справился с ударами того же Фати и Роберто вплотную, а также с мощным выстрелом Дембеле из-за пределов штрафной. Только Пике ударом головой смог пробить голкипера Динамо во второй раз.

Отметим, Барселона минимально обыграла Динамо (2:1) и остается лидером группы G с 9 очками, киевляне с 1 пунктом расположились на третьей строчке.

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