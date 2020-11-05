Уругваєць попросив допомоги свого іменитого співвітчизника – Луїса Суареса. Екс-форвард "блаугранас" товаришує з Мессі, тому зміг легко домовитися про футболку для Де Пени. Щоправда, аргентинець віддав її після матчу, бо чинні правила УЄФА забороняють мінятися амуніцією на полі.

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"Я домовився з Луїсом Суаресом, ми з ним часто спілкувалися. Він був дуже привітний і поговорив з Лео. В кінці гри Мессі дав мені свою футболку в роздягальні, а я йому свою. Мессі зараз є єдиним лідером Барси, єдиним, хто повинен витягнути команду. Раніше у нього були партнери, які допомагали більше, тепер його бачать з молодими хлопцями, яким бракує досвіду. Для мене він буде найкращим до того дня, коли піде на пенсію", – цитує Де Пену Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Мессі з пенальті відкрив рахунок у матчі, який завершився перемогою Барселони над Динамо (2:1).

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