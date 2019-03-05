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Де Йонг: Барселона попросила меня выбить Реал из Лиги чемпионов

13:46 119 Читати українською
Де Йонг: Барселона попросила меня выбить Реал из Лиги чемпионов
Фрэнки де Йонг и Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу / Фото ФК Барселона

Хавбек Аякса Фрэнки де Йонг поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала.

 

"Когда я подписывал контракт с Барселоной, меня попросили выбить Реал из Лиги чемпионов.

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Аякс должен играть в атакующий футбол. У нас достаточный потенциал для противостояния мадридцам. Если мы пройдем Реал, мы удивим весь футбольный мир", – цитирует де Йонга marca.

Напомним, 21-летний хавбек подписал предварительный контракт с Барселоной и присоединится к "блаугранас" летом.

Первый поединок 1/8 финала ЛЧ завершился выездной победой Реала над Аяксом (2:1). Ответный матч состоится сегодня, 5 марта, начало в 22:00.

Реал – Аякс: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

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Лига чемпионов Реал Мадрид Реал Мадрид Аякс Аякс Барселона Барселона Фрэнки де Йонг Фрэнки де Йонг Реал Мадрид - Аякс
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