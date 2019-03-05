Де Йонг: Барселона попросила мене вибити Реал з Ліги чемпіонів

Френкі де Йонг та Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу / Фото ФК Барселона

Хавбек Аякса Френкі де Йонг поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

"Коли я підписував контракт з Барселоною, мене попросили вибити Реал з Ліги чемпіонів.

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Аякс повинен грати в атакуючий футбол. У нас достатній потенціал для протистояння мадридцям. Якщо ми пройдемо Реал, ми здивуємо весь футбольний світ", – цитує де Йонга marca.

Нагадаємо, 21-річний хавбек підписав попередній контракт з Барселоною і приєднається до "блаугранаса" влітку.

Перший поєдинок 1/8 фіналу ЛЧ завершився виїзною перемогою Реала над Аяксом (2:1). Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 5 березня, початок о 22:00.

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