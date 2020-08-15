Де Йонг – о поражении Барселоны: Мы верили, что сможем обыграть Баварию

"Думаю, матч показал, что у команды много проблем. Я думаю, что этот вечер показал это, и мы знаем, что должны решить эти проблемы.

Барселона – Бавария – 2:8 – видео голов и обзор уничтожения каталонцев

Фанатам будет сложно простить нас. Я думаю, нам нужно изменить много вещей. Мы верили, что сможем обыграть Баварию. Они забили раньше, но мы сравняли счет и имели два хороших момента, поэтому, конечно, верили в это. Вы могли увидеть это в начале.

Но Бавария была намного лучше, чем мы. Это большое разочарование не только для меня, но и для всего клуба, потому что мы привыкли выигрывать трофеи. Это самый большой клуб в мире, поэтому мы должны играть лучше, чем сегодня.

Кто сможет остановить Баварию? Я считаю, что Сити действительно хорошая команда. Лион тоже хорош. Но... мне сейчас все равно. Мне очень жаль, но они были лучше и, конечно же, заслужили победу", – цитирует слова нидерландца Goal.com.

Напомним, Барселона потерпела сокрушительное поражение от Баварии (2:8). Последний раз каталонцы побеждали в самом престижном клубном турнире еще в сезоне 2014/15. В полуфинале Бавария встретится с победителем пары Манчестер Сити – Лион.

Бавария изнасиловала Барселону восемью голами и вышла в полуфинал Лиги чемпионов