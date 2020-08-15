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Де Йонг – о поражении Барселоны: Мы верили, что сможем обыграть Баварию

10:00 - Читати українською
Де Йонг – о поражении Барселоны: Мы верили, что сможем обыграть Баварию
Фрэнки де Йонг / Фото из открытых источников

Полузащитник каталонцев Фрэнки де Йонг поделился мыслями относительно четвертьфинала ЛЧ.

7’ Дэвид Алаба
57’ Луис Суарес
 
Томас Мюллер 4’
Иван Перишич 21’
Серж Гнабри 27’
Томас Мюллер 31’
Йозуа Киммих 63’
Роберт Левандовски 82’
Филиппе Коутиньо 85’
Филиппе Коутиньо 89’
4’ Томас Мюллер
7’ Дэвид Алаба
21’ Иван Перишич
27’ Серж Гнабри
31’ Томас Мюллер
57’ Луис Суарес
63’ Йозуа Киммих
82’ Роберт Левандовски
85’ Филиппе Коутиньо
89’ Филиппе Коутиньо

"Думаю, матч показал, что у команды много проблем. Я думаю, что этот вечер показал это, и мы знаем, что должны решить эти проблемы.

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Фанатам будет сложно простить нас. Я думаю, нам нужно изменить много вещей. Мы верили, что сможем обыграть Баварию. Они забили раньше, но мы сравняли счет и имели два хороших момента, поэтому, конечно, верили в это. Вы могли увидеть это в начале.

Но Бавария была намного лучше, чем мы. Это большое разочарование не только для меня, но и для всего клуба, потому что мы привыкли выигрывать трофеи. Это самый большой клуб в мире, поэтому мы должны играть лучше, чем сегодня.

Кто сможет остановить Баварию? Я считаю, что Сити действительно хорошая команда. Лион тоже хорош. Но... мне сейчас все равно. Мне очень жаль, но они были лучше и, конечно же, заслужили победу", – цитирует слова нидерландца Goal.com.

Напомним, Барселона потерпела сокрушительное поражение от Баварии (2:8). Последний раз каталонцы побеждали в самом престижном клубном турнире еще в сезоне 2014/15. В полуфинале Бавария встретится с победителем пары Манчестер Сити – Лион.

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Теги
Барселона Барселона Лига чемпионов Барселона - Бавария Фрэнки Фрэнки де Йонг
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