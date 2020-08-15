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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БАРСЕЛОНА - БАВАРІЯ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Де Йонг – про поразку Барселони: Ми вірили, що зможемо обіграти Баварію

10:00 - Читать на русском
Де Йонг – про поразку Барселони: Ми вірили, що зможемо обіграти Баварію
Френкі де Йонг / Фото з відкритих джерел

Півзахисник каталонців Френкі де Йонг поділився думками щодо програного чвертьфіналу ЛЧ.

7’ Девід Алаба
57’ Луїс Суарес
 
Томас Мюллєр 4’
Іван Перішіч 21’
Серж Гнабрі 27’
Томас Мюллєр 31’
Йозуа Кімміх 63’
Роберт Лєвандовскі 82’
Філіппе Коутінью 85’
Філіппе Коутінью 89’
4’ Томас Мюллєр
7’ Девід Алаба
21’ Іван Перішіч
27’ Серж Гнабрі
31’ Томас Мюллєр
57’ Луїс Суарес
63’ Йозуа Кімміх
82’ Роберт Лєвандовскі
85’ Філіппе Коутінью
89’ Філіппе Коутінью

"Думаю, матч продемонстрував, що у команди багато проблем. Я думаю, що цей вечір показав це, і ми знаємо, що повинні вирішити ці проблеми.

Барселона – Баварія – 2:8 – відео голів і огляд знищення каталонців

Фанатам буде складно пробачити нам. Я думаю, нам потрібно змінити багато речей. Ми вірили, що зможемо обіграти Баварію. Вони забили раніше, але ми зрівняли рахунок і мали два хороших моменти, тому, звичайно, вірили в це. Ви могли побачити це на початку.

Але Баварія була набагато кращою за нас. Це велике розчарування не лише для мене, але й для всього клубу, тому що ми звикли вигравати трофеї. Це найвеличніший клуб у світі, тому ми повинні грати краще, аніж сьогодні.

Хто зможе зупинити Баварію? Я вважаю, що Сіті справді хороша команда. Ліон теж хороший. Але... мені зараз байдуже. Мені дуже шкода, але вони були кращими і, звичайно ж, заслужили перемогу", – цитує слова нідерландця Goal.com.

Нагадаємо, Барселона зазнала нищівної поразки від Баварії (2:8). Востаннє каталонці перемагали в Лізі чемпіонів ще у сезоні 2014/15. У півфіналі Баварія зустрінеться з переможцем пари Манчестер Сіті – Ліон.

Баварія зґвалтувала Барселону вісьмома голами та вийшла у півфінал Ліги чемпіонів

blog_ava
Барселона – Баварія – 2:8 – відео голів і огляд знищення каталонців
00:21
26402
Теги
Ліга чемпіонів Барселона Барселона Барселона - Баварія Френкі Френкі де Йонг
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