Де Йонг – про поразку Барселони: Ми вірили, що зможемо обіграти Баварію

"Думаю, матч продемонстрував, що у команди багато проблем. Я думаю, що цей вечір показав це, і ми знаємо, що повинні вирішити ці проблеми.

Барселона – Баварія – 2:8 – відео голів і огляд знищення каталонців

Фанатам буде складно пробачити нам. Я думаю, нам потрібно змінити багато речей. Ми вірили, що зможемо обіграти Баварію. Вони забили раніше, але ми зрівняли рахунок і мали два хороших моменти, тому, звичайно, вірили в це. Ви могли побачити це на початку.

Але Баварія була набагато кращою за нас. Це велике розчарування не лише для мене, але й для всього клубу, тому що ми звикли вигравати трофеї. Це найвеличніший клуб у світі, тому ми повинні грати краще, аніж сьогодні.

Хто зможе зупинити Баварію? Я вважаю, що Сіті справді хороша команда. Ліон теж хороший. Але... мені зараз байдуже. Мені дуже шкода, але вони були кращими і, звичайно ж, заслужили перемогу", – цитує слова нідерландця Goal.com.

Нагадаємо, Барселона зазнала нищівної поразки від Баварії (2:8). Востаннє каталонці перемагали в Лізі чемпіонів ще у сезоні 2014/15. У півфіналі Баварія зустрінеться з переможцем пари Манчестер Сіті – Ліон.

Баварія зґвалтувала Барселону вісьмома голами та вийшла у півфінал Ліги чемпіонів