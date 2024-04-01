Хавбек Реала Сосьедад и сборной Испании Мартин Субименди готов к трансферу на повышение в топ-клуб.

Субименди остается одним из главных кандидатов на летнее усиление Арсенала, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Микель Артета с помощью земляка хочет добавить вариантов в центре поля.

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Мартином также заинтересован другой баскский тренер. Бавария активно работала над трансфером Субименди под приход Хаби Алонсо. Смена тренерского курса замедлила переговоры, но хавбек остается в шорт-листе.

25-летний Субименди – лидер Реала Сосьедад, который регулярно превышает ожидания в Примере. Баск постоянно получает вызовы в сборную Испании, с которой может поехать на Евро-2024.

Бавария и Арсенал вскоре встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый поединок состоится в Лондоне 9 апреля, а ответный матч запланирован на 17 апреля на Альянц-Арене.