"Сейчас у нас впереди есть только Мариуполь, никаких "Интеров". Учитывайте, что в прошлом сезоне Шахтер не выиграл чемпионат Украины, а сейчас мы идем на втором месте. Поэтому сначала думаем о Мариуполе, потом – о Суперкубке с Динамо и еще один матч УПЛ, и только потом задумаемся о матче с Интером.

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Все нужно делать постепенно. Для Шахтера сейчас не лучшее время, но мы имеем возможность строить сильную команду. Если мы скажем, что сейчас Шахтер готов выигрывать много всего, мы соврем. Но у нас есть грандиозный потенциал", – цитирует Де Дзерби сайт Шахтера.

Матч с Интером состоится 28 сентября в Киеве, начало в 19:45.

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