"Зараз у нас попереду є лише Маріуполь, ніяких "Інтерів". Враховуйте, що минулого сезону Шахтар не виграв чемпіонат України, а зараз ми йдемо на другому місці. Тому спочатку думаємо про Маріуполь, потім – про Суперкубок з Динамо і ще один матч УПЛ, і тільки потім задумаємося про матч з Інтером.

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Все потрібно робити поступово. Для Шахтаря зараз не найкращий час, але ми маємо можливість будувати сильну команду. Якщо ми скажемо, що зараз Шахтар готовий вигравати багато всього, то ми збрешемо. Але у нас є грандіозний потенціал", – цитує Де Дзербі сайт Шахтаря.

Матч з Інтером відбудеться 28 вересня у Києві, початок о 19:45.

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