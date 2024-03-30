Действующее соглашение итальянского специалиста с “чайками” завершается летом 2026 года. Роберто Де Дзерби в интервью объяснил, почему не спешит продлевать свой контракт.

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"Подписание нового соглашения с клубом? На данный момент – нет. Мне нужно поговорить с Тони Блумом о плане клуба, чтобы решить мое будущее, я хочу знать, что это за проект. Я хочу сохранить свои амбиции", – цитирует наставника "чаек" Фабрицио Романо.

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Роберто Де Дзерби возглавил Брайтон в 2022 году после своего ухода из Шахтера. Сейчас "чайки" находятся на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 42 балла.

Напомним, что итальянского специалиста связывают с Ливерпулем, который ищет замену Юргену Клоппу.

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