Де Дзерби намекнул на вероятный уход из Брайтона – экс-тренер Шахтера высказался о продлении соглашения с клубом
Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби размышляет над своим будущим в команде.
Действующее соглашение итальянского специалиста с “чайками” завершается летом 2026 года. Роберто Де Дзерби в интервью объяснил, почему не спешит продлевать свой контракт.
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"Подписание нового соглашения с клубом? На данный момент – нет. Мне нужно поговорить с Тони Блумом о плане клуба, чтобы решить мое будущее, я хочу знать, что это за проект. Я хочу сохранить свои амбиции", – цитирует наставника "чаек" Фабрицио Романо.
Роберто Де Дзерби возглавил Брайтон в 2022 году после своего ухода из Шахтера. Сейчас "чайки" находятся на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 42 балла.
Напомним, что итальянского специалиста связывают с Ливерпулем, который ищет замену Юргену Клоппу.
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