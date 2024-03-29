Сейчас Доминик Соланке является одним из лучших нападающих Премьер-лиги. Но еще недавно считался едва ли не самым переоцененным английским талантом.

В июле 2020-го Борнмут уверенно победил Лестер со счетом 4:1, а дубль в ворота "лис" оформил нападающий хозяев Доминик Соланке. Теперь это может казаться странным, но эти мячи в ворота Лестера стали первыми для форварда за 39 матчей, проведенных в составе "вишенок". Общая статистика на тот момент пугала еще больше – 60 матчей и лишь 3 гола.

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Для новой звезды АПЛ такие цифры были приговором. Чемпион Европы U17, чемпион мира U20 и лучший игрок турнира, лучший молодой игрок года, победитель и лучший бомбардир Юношеской лиги УЕФА и еще много-много других регалий. Переход из юношеского во взрослый футбол у Соланке откровенно не удался – его не сумели раскрыть ни в Челси, ни в Ливерпуле.

Когда 16-летний Соланке и два чуть старших проспекта Льюис Бейкер и Исайя Браун поехали в тур с Челси под руководством Жозе Моуринью, тот уверял, что эти трое – будущее не только клуба, но и сборной: "Моя совесть подсказывает мне, что если, например, Бейкер, Браун и Соланке не будут игроками национальной сборной через несколько лет, я должен винить себя".

В 20 лет Соланке дебютировал за национальную команду против Бразилии, но те 15 минут в спарринге так и остаются единственными для Доминика в футболке "трех львов". Однако через три месяца после той фразы Моуринью 17-летний нападающий дебютировал в Лиге чемпионов против Марибора и стал самым молодым игроком в истории Челси в ЛЧ. Далее было топовое выступление Соланке в Юношеской лиге УЕФА, 12 голов в 9 матчах, в том числе, в финале в ворота Шахтера.

"Поскольку Моуринью был одним из лучших тренеров мира, это было приятно слышать, – говорил Соланке в интервью The Athletic. – Создало ли это для меня дополнительное бремя, давление и ожидания? Да. Однако это то, с чем вам придется иметь дело. Люди постоянно говорят разные вещи, но произойдет это или нет, зависит от вас. В конце концов, я не играл много. Не чувствовал, что мой переход был плавным".

Соланке считает, что тренерский штаб на него не рассчитывал, а громкий дебют был, скорее, символом доверия клубным воспитанникам. Вскоре нападающего отправили в аренду в Витесс, после которой Доминик выступал за Челси U23. Добавила огня информация из прессы, якобы молодой футболист требует у клуба зарплату в размере 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Это еще больше испортило образ Соланке в глазах болельщиков.

"Это причинило мне боль, ведь я просто хотел играть в футбол. Не помню, кто написал об этом, они потом извинились, но было слишком поздно. Все в это поверили. Я был в Челси с семи лет. Я бы никогда не сделал чего-то, что свидетельствовало бы о моем неуважении к клубу", – объяснял парень.

Новый шанс Доминик получил в Ливерпуле, но в команде Юргена Клоппа преимущественно выходил на замену. Наставник якобы гарантировал Соланке, что тот будет получать игровую практику, но пробиться в состав за спинами Салаха, Мане и Фирмино было почти невозможно.

Когда Ливерпуль продал Соланке Борнмуту за 19 миллионов фунтов, все вокруг удивлялись. Общий месседж был логичным – это деньги, выброшенные на ветер. И действительно – новичок впервые забил за "вишенок" только через год после трансфера.

"Конечно, это меня задевало. Но надо верить в себя и продолжать. Не было момента, когда бы я перестал стараться. Я просто продолжал общаться с друзьями и семьей. Особенно с матерью. В футболе бывают взлеты и падения. Я смотрел документальные фильмы о великих: Майкле Джордане, Криштиану Роналду, Кариме Бензема, Николя Анелька. Когда вы смотрите на истории этих спортсменов, вы удивляетесь их целеустремленности. Это может помочь вам на любом этапе карьеры. Я наблюдаю не только за тем, как они играли, но и за тем, как они справлялись с трудными временами", – рассказывал Соланке.

Футболист недаром вспоминает о роли матери. Мама Доминика всегда была тем человеком, который верил в сына и поддерживал. Несколько лет назад Соланке написал чувственный текст для The Players' Tribune. Как оказалось, во время ЕВРО U17 парень сдавал школьные экзамены:

Я должен был это сделать для моей мамы. Она является причиной того, почему я смог преодолеть все это. Когда я был ребенком, мама бросила свою работу и стала няней, поэтому она всегда была готова взять меня на тренировку. Когда я научился водить, она все еще была там – на пассажирском сиденье, следя за тем, чтобы я безопасно добрался на занятия.

Другой человек, который существенно повлиял на формирование нынешнего лидера Борнмута – легенда Челси Дидье Дрогба. В детстве ивуариец был кумиром Соланке, а впоследствии они пересеклись в главной команде Челси. "Помню, как однажды после тренировки он оттащил меня в сторону и поговорил со мной о завершении атак. Он разговаривал со мной о том, под каким углом поставить мое тело, как использовать корпус против защитников", – вспоминал Соланке.

Сейчас Доминику 26, он безоговорочный лидер Борнмута, а его 15 голов в Премьер-лиге позволяют конкурировать с Холандом, Уоткинсом и Салахом за звание лучшего бомбардира АПЛ. Доминик снова устанавливает рекорды, его имя связывают с ведущими клубами Европы и он близок к возвращению в сборную. Все почти, как прежде.

В Борнмуте форвард получил уверенность благодаря работе с Эдди Хау. Сейчас "вишенки" качественно развиваются с Андони Ираолой, который отводит ключевую роль Доминику Соланке в атаке (а нашему Илье Забарному – в обороне).

"Прессинг всегда был частью моей игры. Я много работаю и люблю давить. Мы всегда были настойчивой командой. Но под руководством Ираолы все еще четче. Мы все знаем, какого защитника каждый из нас должен прессинговать", – объясняет Соланке, как это работает в Борнмуте.

К слову, в следующем поединке АПЛ Борнмут будет принимать дома Эвертон. Лицензионный букмекер GGBET отдает предпочтение команде Доминика Соланке. Коэффициент на победу Борнмута – 2,19. Успех Виталия Миколенко и партнеров оценивается коэффициентом 3,2. Ничья является наименее реальным итогом. Букмекер GGBET предлагает на это коэффициент 3,73.

Сейчас Соланке выглядит настолько убедительно, что создается впечатление, как будто не было всех этих испытаний, безумного давления прессы и болельщиков и психологических проблем. "Я довольно силен морально. Я всегда верил, что буду забивать голы. Я забивал на протяжении всей молодежной карьеры. Я знал, что могу забивать голы. Знал, что когда-то это случится. У каждого свой путь. Некоторые люди просто прорываются и не оглядываются назад – и это замечательно. Мой путь другой – мне нужно было сделать несколько шагов назад, чтобы снова двигаться вперед".

Наверное, неправильно говорить, что Доминик потерял несколько лет. Период неопределенности и стагнации он также использовал с пользой и стал сильнее. Сейчас он делает то, что любит и умеет лучше всего – просто забивает голы.