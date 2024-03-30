Де Дзербі натякнув на ймовірний відхід з Брайтона – екс-тренер Шахтаря висловився щодо продовження угоди з клубом
Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі розмірковує над своїм майбутнім у команді.
Чинна угода італійського фахівця з "чайками" завершується влітку 2026 року. Роберто Де Дзербі в інтерв'ю пояснив, чому не поспішає продовжувати свій контракт.
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"Підписання нової угоди з клубом? На цю мить – ні. Мені потрібно поговорити з Тоні Блумом про план клубу, щоб вирішити моє майбутнє, я хочу знати, що це за проєкт. Я хочу зберегти свої амбіції", – цитує наставника "чайок" Фабріціо Романо.
Роберто Де Дзербі очолив Брайтон у 2022 році після свого відходу з Шахтаря. Наразі "чайки" перебувають на дев'ятій сходинці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 42 бали.
Нагадаємо, що італійського фахівця пов'язуються з Ліверпулем, який шукає заміну Юргену Клоппу.
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