Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі розмірковує над своїм майбутнім у команді.

Чинна угода італійського фахівця з "чайками" завершується влітку 2026 року. Роберто Де Дзербі в інтерв'ю пояснив, чому не поспішає продовжувати свій контракт.

Баварія відсіяла п'ятьох зіркових тренерів і знайшла несподіваний варіант – він провалився в АПЛ

"Підписання нової угоди з клубом? На цю мить – ні. Мені потрібно поговорити з Тоні Блумом про план клубу, щоб вирішити моє майбутнє, я хочу знати, що це за проєкт. Я хочу зберегти свої амбіції", – цитує наставника "чайок" Фабріціо Романо.

Стежте за перебігом АПЛ разом із ліцензійним букмекером GGBET. Понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту – тут кожен знайде для себе цікавий матч!



УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, видана 23.08.2023 року комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії № 128 від 08.08.2023 р.).

Роберто Де Дзербі очолив Брайтон у 2022 році після свого відходу з Шахтаря. Наразі "чайки" перебувають на дев'ятій сходинці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 42 бали.

Нагадаємо, що італійського фахівця пов'язуються з Ліверпулем, який шукає заміну Юргену Клоппу.

"Завжди вірив, що забиватиму голи": Соланке кидає виклик Холанду – критика, розчарування і безмежна підтримка мами