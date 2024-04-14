Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі розмірковує над тим, де продовжить свою кар'єру.

Майбутнє італійського фахівця, за яким уважно стежать Ліверпуль, Барселона та Баварія, досі не визначено. Раніше була інформація, що перемовини щодо нового контракту Роберто Де Дзербі відійшли на другий план.

Манчестер Сіті піднявся на вершину АПЛ, Ярмолюк вдало вийшов на заміну в переможному матчі, Де Дзербі знову втратив очки

Італієць називав кампанію 2023/24 складною, оскільки він втратив через травми кількох ключових гравців. Як повідомляє The Athletic, Брайтон вірить, що зможе продовжити співпрацю з Де Дзербі. Керівництво "чайок" оптимістично налаштовано щодо того, що тренер буде керувати командою в наступному сезоні.

Де Зербі ще більше підживив перспективу залишитися, заявивши, що він хоче працювати з Адамом Лалланою та Джеймсом Мілнером.

"Я хотів би попрацювати в наступному сезоні з обома гравцями, тому що вони мають вирішальне значення для розвитку Брайтона, для молодих гравців, і вони мають вирішальне значення на полі", – цитує італійця видання.

Нагадаємо, що екс-тренер Шахтаря очолив "чайок" у 2022 році. Чинна угода Роберто Де Дзербі розрахована до 2026 року. Наразі Брайтон перебуває на 10-му місці в АПЛ з 44 балами.

МЮ вирвав незаслужену нічию на полі Борнмута – драма VAR на 90+4, Забарний поховав себе асистом супернику