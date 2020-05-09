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Дата возвращения Лиги чемпионов раскрыта – подробности от президента Лиона

9 мая 23:41 25 Читати українською
Дата возвращения Лиги чемпионов раскрыта – подробности от президента Лиона
Лион – Ювентус / Getty Images

Президент Лиона Жан-Мишель Ола поделился информацией о проведении матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Ювентуса.

"Матч с Ювентусом подтвержден на пятницу, 7 августа, в Турине и за закрытыми дверями. Если наши апелляции в чемпионате Франции не будут успешными, то Лион и ПСЖ будут уничтожены командами с подготовкой, которой у нас нет.

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Этот кризис нанесет французскому футболу ущерб на 900 млн евро до 30 июня. Он может остаться на всю жизнь. Я не знаю, кто может выжить", – приводит слова Ола RMC Sport.

Добавим, что в первом матче Лион победил Ювентус 1:0. Чемпионат Франции уже официально завершен, поэтому у "ткачей" полгода не будет официальных игр перед битвой в Турине.

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Теги
Ювентус Ювентус Лион Лион Лига чемпионов Жан-Мишель Ола
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