"Мы не в списке фаворитов на победу в Лиге чемпионов, но я верю в тяжелую работу. Все мы заинтересованы в том, чтобы провести конкурентный сезон.

Экс-юниор Ювентуса умер в 17 – он побеждал рак, а Погба посвятил ему гол

Манчестер Сити, Ливерпуль, ПСЖ – на бумаге они на шаг впереди нас. Впрочем, я в Ювентусе два года и разделяю ценности клуба. Здесь классно", – приводит слова Данило Football Italia.

Напомним, Ювентус попал в одну группу Лиги чемпионов с Челси, Мальме и Зенитом.

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