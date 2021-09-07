Данило не считает Ювентус главным фаворитом ЛЧ – защитник туринцев отдал должное 3 клубам
10:05 - Читати українською
Защитник Ювентуса Данило скромно оценивает перспективы своего клуба в Лиге чемпионов.
"Мы не в списке фаворитов на победу в Лиге чемпионов, но я верю в тяжелую работу. Все мы заинтересованы в том, чтобы провести конкурентный сезон.
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Манчестер Сити, Ливерпуль, ПСЖ – на бумаге они на шаг впереди нас. Впрочем, я в Ювентусе два года и разделяю ценности клуба. Здесь классно", – приводит слова Данило Football Italia.
Напомним, Ювентус попал в одну группу Лиги чемпионов с Челси, Мальме и Зенитом.
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