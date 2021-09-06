Победа Боруссии в Лиге чемпионов-1997 до сих пор остается самым ярким воспоминанием болельщиков "черно-желтых". Создателем того триумфа является Оттмар Хитцфельд, которому за несколько лет удалось построить в Дортмунде сильнейшую команду Европы.

В 1991 году началась новая эпоха в истории дортмундской Боруссии. Команду возглавил 42-летний Оттмар Хитцфельд, который после тренерской работы в Швейцарии вернулся в родную Германию. Вскоре "шмели" переживут одни из лучших лет в своей истории.

Перед сезоном 1991/1992 в Дортмунд из Второй Бундеслиги приехал 22-летний швейцарец Стефан Шапюиза – пройдет несколько лет и он поднимет над головой кубок Лиги чемпионов. В атаке Стефану помогали Флемминг Поульсен, будущий чемпион Европы в составе Дании, и брат Карл-Хайнца Румменигге, Михаэль. Большой кредит доверия от нового тренера получил 20-летний вратарь Штефан Клос, который проведет за Боруссию почти три сотни поединков.

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Тот сезон оказался особенным для Бундеслиги – чемпионат состоялся впервые после объединения страны. Боруссия трудно набирала ход, впоследствии существенно добавила, однако в последнем туре драматично потеряла шансы на чемпионство. Если точнее, на последних минутах, когда Штутгарт вырвал победу, сравнялся по очкам с командой Хитцфельда и благодаря лучшей разнице мячей забрал титул.

В 1993-м Боруссия выстрелит в еврокубках. Дортмунд пробьется в финал Кубка УЕФА, где в двух матчах проиграет Ювентусу. Через четыре года ребята Хитцфельда подготовят изысканную месть уже в финале Лиги чемпионов. Кстати, через месяц после неудачного финала в Дортмунд переедет Карл-Хайнц Ридле, который оформит дубль в ключевой игре ЛЧ-1997.

Оттмар Хитцфельд / фото Боруссии

Очередная встреча с Ювентусом состоялась в 1995-м. Туринцы снова организовали шлагбаум для "шмелей". На этот раз в полуфинале Кубка УЕФА. Зато в том году Дортмунд наконец одолел синдром четвертого места в Бундеслиге. После двух финишей за пределами пьедестала Боруссия завоевала серебряную салатницу.

Это был эмоциональный взрыв, – сказал после триумфа капитан и лучший бомбардир команды в том чемпионате Михаэль Цорк. – В коллективе было достаточно недоразумений, но все было подчинено успеху. Оттмар держал все под своим контролем, и это сработало просто отлично.

Кстати, впоследствии Хитцфельд назовет ту победу самой красивой в своей карьере.

Это был мой первый чемпионский титул в Германии. До этого Дортмунд не выигрывал чемпионат в течение 32 лет. Я никогда не забуду эти эмоции, ощущение счастья. Это безумие, смесь гордости и облегчения. У меня появились слезы, что случалось крайне редко, – признался тренер-чемпион.

Свой статус дортмундцы подтвердили и через год, когда защитили титул сильнейших в Бундеслиге. В 1997-м BVB финишировали на третьем месте – тот сезон стал последним для Оттмара Хитцфельда в Дортмунде. Однако на прощание выдающийся тренер сделал невозможное – выиграл единственную в истории клуба Лигу чемпионов и первую для немецких команд.

Групповой этап Дортмунд преодолел без проблем. Дважды обыграл Стяуа (второй матч завершился зрелищными 5:3), заработал 4 пункта в противостояниях с польским Видзевом и обменялся победами с мадридским Атлетико. "Шмели" забили 14 голов (больше всех на групповом этапе), однако пропустили в свои ворота 8 (среди команд, которые прошли дальше – больше пропустил только Русенборг).

В четвертьфинале Дортмунд ждал неуступчивый Осер Ги Ру, который выиграл свою группу. Боруссия дважды победила команду из Лямуши, Ласландом и Диомедом в составе: 3:1 и 1:0. Далее была встреча с Манчестер Юнайтед – дортмундцы продолжили свой минималистичный поход и синхронно победили англичан – дважды по 1:0. Хотя МЮ создал достаточно моментов – чего стоил только удар в упор Эрика Кантона, с которым уже лежа справился Юрген Коллер.

Скрин из трансляции

В параллельной паре Ювентус Марчелло Липпи разобрал Аякс: 2:1 и 4:1. Битва в Мюнхене приобретала особенный подтекст – Дортмунд за предыдущие годы изрядно настрадался от туринцев. 28 мая 1997-го Оттмар Хитцфельд провел свою 273-ю и, как оказалось, последнюю игру в статусе главного тренера Боруссии.

Это было абсолютно правильное решение в нужное время. Я был тренером в течение шести лет. Это была тяжелая работа, и я чувствовал себя очень истощенным, – объяснил свой неожиданный уход Хитцфельд.

Ювентус считался фаворитом накануне решающей битвы и собирался защитить титул. Однако на перерыв команды ушли при ощутимом преимуществе Боруссии – дубль Ридле, чемпиона мира 1990-го, создал в воздухе запах сенсации. На 65-й минуте Алессандро Дель Пьеро вернул в игру "старую сеньору" (отличился одним из самых красивых голов в финалах ЛЧ). Хитцфельд отреагировал мгновенно – выпустил на поле 20-летнего Ларса Риккена. Уже через 16 секунд джокер перебросил Анжело Перуцци – 3:1 и трофей отправляется в Дортмунд!

Вскоре Хитцфельду позвонили из Мадрида – руководство Реала хотело видеть немца новым главным тренером своей команды. Триумфатор ответил отказом, а меньше чем через год возглавил Баварию. В 1999-м мюнхенцы на пути к финалу ЛЧ прошли великое Динамо Валерия Лобановского и пережили трагедию в финале с МЮ, но через два года герр Отто во второй раз поднял над головой ушастый кубок.