"Ми не в списку фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів, але я вірю у важку роботу. Всі ми зацікавлені в тому, щоб провести конкурентний сезон.

Екс-юніор Ювентуса помер у 17 – він перемагав рак, а Погба присвятив йому гол

Ман Сіті, Ліверпуль, ПСЖ – на папері вони на крок попереду нас. Втім, я в Ювентусі два роки і поділяю цінності клубу. Тут класно", – наводить слова Даніло Football Italia.

Нагадаємо, Ювентус потрапив в одну групу Ліги чемпіонів з Челсі, Мальме та Зенітом.

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