Дани Алвес впервые за полгода тренировался в общей группе ПСЖ

Защитник ПСЖ Дани Алвес начинает набирать форму после ужасной травмы.

Дани Алвес приступил к тренировкам в общей группе игроков ПСЖ, сообщает издание AFP.

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Напомним, 35-летний бразилец травмировал колено в мае, из-за чего пропустил чемпионат мира-2018 и до сих пор проходит реабилитацию.

Когда Алвес вернется на поле, пока еще неизвестно.

В текущем сезоне Лиги 1 парижане показывают феноменальный результат, выиграв все матчи в 11-ти стартовых турах.

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