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Дани Алвес впервые за полгода тренировался в общей группе ПСЖ

31 октября 13:28 48 Читати українською
Дани Алвес впервые за полгода тренировался в общей группе ПСЖ
Дани Алвес / Фото skysports

Защитник ПСЖ Дани Алвес начинает набирать форму после ужасной травмы.

Дани Алвес приступил к тренировкам в общей группе игроков ПСЖ, сообщает издание AFP.

Дани Алвес хотел бы обменять 3 трофея Лиги чемпионов на одну победу на чемпионате мира

Напомним, 35-летний бразилец травмировал колено в мае, из-за чего пропустил чемпионат мира-2018 и до сих пор проходит реабилитацию.

Когда Алвес вернется на поле, пока еще неизвестно.

В текущем сезоне Лиги 1 парижане показывают феноменальный результат, выиграв все матчи в 11-ти стартовых турах.

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Теги
Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция Дани Алвес Дани Алвес
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