"У Реала есть девять дней на подготовку к нашей встрече в Лиге чемпионов. Девять! Они сыграют в этот уик-энд, а потом аж после первого четвертьфинала с нами. Дайте мне еще один день. Один день – разница будет огромной", – сказал Гвардиола.

Пепа можно понять. Пока Мадрид будет готовиться к матчу Лиги чемпионов (9 апреля), Манчестер Сити проведет две дополнительные игры – против Астон Виллы (3 апреля) и Кристал Пэлас (6 апреля).

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"Почему после ответного матча с Реалом, который будет в среду, мы уже в субботу должны ехать на Кубок Англии против Челси? Почему не поставить матч на воскресенье? МЮ и Ковентри не играют в еврокубках. И нам еще ехать 5 часов до Лондона. Да поедем, какие проблемы, опыт у нас есть", – саркастически заявил тренер Сити.

"Все упирается в телевидение. А там ответ один: мы платим большие деньги. Трансляторы защищают свои интересы, а я свою команду. На этом этапе сезона каждый день отдыха имеет большое значение в плане восстановления футболистов", – добавил Гвардиола.

Манчестер Сити сыграет с Реалом в четвертьфинале Лиги чемпионов, а в АПЛ "горожане" идут третьими, отставая от Ливерпуля и Арсенала на один балл. Сегодня команда Гвардиолы встречается с Арсеналом.

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