Встреча Реала и Манчестер Сити в рамках Лиги чемпионов вызвала грандиозный ажиотаж в Мадриде.

Реал принимает Манчестер Сити в первом четвертьфинале Лиги чемпионов 9 апреля. Все 75 тысяч билетов на матч уже реализованы, сообщает Marca. Ожидается новый рекорд посещаемости на реконструированном Сантьяго Бернабеу.

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В понедельник, 1 апреля, билеты должны были поступить в свободную продажу, однако их просто не осталось. Все раскупили владельцы абонементов и премиальных карт. Высокие цены (от 88 до 312 евро) не отпугнули.

Андрей Лунин сыграет перед заполненными трибунами. После повторной травмы Куртуа украинец останется основным голкипером Реала и попытается остановить Холанда, Гвардиолу и компанию.