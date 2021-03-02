"Думаю, что Шевченко вызовет Буяльского. На сегодняшний день он лидер Динамо. Примечательно, что этот футболист сейчас существенно прибавляет.

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Буяльский делает разницу. Его уже не заставляют выводить мяч от своих ворот к чужим. Этим занимаются другие футболисты. Виталий чувствует себя увереннее, когда играет выше. Он очень здорово раскрылся. Насколько я понимаю, Буяльский не играл в сборной постоянно, потому что когда его вызвал Шевченко, он постоянно был травмирован. А так главный тренер команды абсолютно адекватно относится к Буяльскому", – сказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, Буяльский заставил заговорить о себе после голов в ворота Брюгге в обоих матчах 1/16 финала Лиги Европы.

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