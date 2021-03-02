"Думаю, що Шевченко викличе Буяльського. На сьогоднішній день він лідер Динамо. Помітно, що цей футболіст зараз істотно додає.

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Буяльський робить різницю. Його вже не змушують виводити м'яч від своїх воріт до чужих. Цим займаються інші футболісти. Віталій почувається впевненіше, коли грає вище. Він дуже здорово розкрився. Наскільки я розумію, Буяльський не грав у збірній постійно, тому що коли його викликав Шевченка, він постійно був травмований. А так головний тренер команди абсолютно адекватно ставиться до Буяльського", – сказав Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, Буяльський змусив заговорити про себе після голів у ворота Брюгге у обох матчах 1/16 фіналу Ліги Європи.

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