"Динамо три года до этого не играло в самом престижном клубном европейском турнире. Уверен, весь тренерский штаб, игроки и наши болельщики с нетерпением ждут этих игр. Все мы стремимся играть на самом высоком уровне против лучших команд и футболистов. Это помогает расти и развиваться.

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От матча с Ювентусом жду нелегкой, но одновременно захватывающей игры. Все мы живем ради таких матчей, чтобы насладиться этим моментом и в то же время показать, на что мы способны. Знаем, что Ювентус – одна из лучших команд мира, где играют лучшие футболисты во главе с Криштиану Роналду. Но мы сделаем все возможное, чтобы добиться положительного для нас результат.

Добавляет оптимизма и то, что матч пройдет со зрителями. Мы все соскучились по нашим болельщиками, они – наша поддержка, и мы играем для них. В сложившейся ситуации из-за коронавируса, понимаем, что не стоит ждать полный стадион, но будем играть и отдаваться на поле ради каждого болельщика, который придет нас поддержать", – цитирует Цыганкова официальный сайт Динамо.

Напомним, уже сегодня, 20 октября, "бело-синие" на НСК Олимпийский будут принимать туринский Ювентус. Начало матча в 19:55.

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