"Динамо три роки до цього не грало у найпрестижнішому клубному європейському турнірі. Упевнений, весь тренерський штаб, гравці та наші вболівальники з нетерпінням чекають цих ігор.

Динамо – Ювентус: Циганков оцінив відсутність Роналду в матчі Ліги чемпіонів

Всі ми прагнемо грати на найвищому рівні проти найкращих команд та футболістів. Це допомагає зростати та розвиватися.

Від матчу з Ювентусом чекаю нелегкої, але водночас захоплюючої гри. Усі ми живемо заради таких матчів, щоб насолодитися цим моментом і в той же час показати, на що ми здатні. Знаємо, що Ювентус – одна з найкращих команд світу, де грають найкращі футболісти на чолі з Криштіану Роналду. Але ми зробимо все можливе, щоб здобути позитивний для нас результат.

Додає оптимізму і те, що матч пройде з глядачами. Ми всі скучили за нашими вболівальниками, вони – наша підтримка, й ми граємо для них. У ситуації, що склалася з коронавірусом, розуміємо, що не варто чекати на повний стадіон, але будемо грати й віддаватися на полі заради кожного вболівальника, який прийде нас підтримати", – цитує Циганкова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, вже сьогодні, 20 жовтня, "біло-сині" на НСК Олімпійський прийматимуть туринський Ювентус. Початок матчу о 19:55.

Динамо – Ювентус: анонс матчу Ліги чемпіонів